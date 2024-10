Roma-Inter: Calhanoglu infortunato, entra Frattesi (Di domenica 20 ottobre 2024) Subito problemi in casa Inter nella sfida contro la Roma all’Olimpico. Hakan Calhanoglu esce dal campo dopo soli 11 minuti di gioco lasciando il posto ad un Frattesi che ha dovuto accelerare il riscaldamento per sostituire il compagno. Ancora da capire le condizioni del centrocampista che si è rivolto alla panchina affermando: “No mister non ce la faccio”, toccandosi l’Interno coscia dolorante. Roma-Inter: Calhanoglu infortunato, entra Frattesi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Subito problemi in casanella sfida contro laall’Olimpico. Hakanesce dal campo dopo soli 11 minuti di gioco lasciando il posto ad unche ha dovuto accelerare il riscaldamento per sostituire il compagno. Ancora da capire le condizioni del centrocampista che si è rivolto alla panchina affermando: “No mister non ce la faccio”, toccandosi l’no coscia dolorante.SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Live Roma-Inter 0-0 : primo tempo in corso - : Ryan, Marin, Saud, Dahl, Sangare, Le Fee, Paredes, Pisilli, Soulè, Baldanzi, Shomurodov. All. : Ivan Juric. A disp. : Simone Inzaghi. : Martinez, Di Gennaro, Dumfries, De Vrij, Arnautovic, Correa, Frattesi, Augusto, Bisseck, Palacios, Berenbruch, Taremi. All. Live – Dopo la sosta per le Nazionali la Roma riparte col botto ospitando all’Olimpico l’Inter campione d’Italia in carica, in un ... (Romadailynews.it)

DIRETTA Serie A - Roma-Inter 0-0 |Svilar salva su Thuram – LIVE - Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato. In Champions League, invece, hanno agevolmente regolato la Stella Rossa tra le mura amiche con un rotondo 4-0. it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma. Il giovedì antecedente alla sfida di campionato, i giallorossi erano stati sconfitti nel secondo turno del nuovo format dell’Europa League dall’Elfsborg, restando inchiodati a ... (Calciomercato.it)

Roma-Inter - la Curva Nord si dà una nuova veste : le novità - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Roma-Inter, la Curva Nord si dà una nuova veste: le novità) © Inter-News. NUOVA IMMAGINE – Roma-Inter vede la presenza di una Curva Nord “rinnovata” dopo la decisione di cambiare alcune delle ... (Inter-news.it)