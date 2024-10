Rifiuti nelle aree allagate, Hera attiva il servizio straordinario di ritiro (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Gruppo Hera ha attivato oggi il servizio straordinario di ritiro a domicilio dei Rifiuti anche ingombranti che i cittadini di Modena, colpiti dalla recente ondata di maltempo, hanno la necessità di smaltire a seguito dell’allagamento di cantine e piani interrati.Si raccomanda ai soli Modenatoday.it - Rifiuti nelle aree allagate, Hera attiva il servizio straordinario di ritiro Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Gruppohato oggi ildia domicilio deianche ingombranti che i cittadini di Modena, colpiti dalla recente ondata di maltempo, hanno la necessità di smaltire a seguito dell’allagamento di cantine e piani interrati.Si raccomanda ai soli

Abbandonano rifiuti. Ecofurbi smascherati - Non sfuggiranno ai provvedimenti del caso, lo fa sapere il sindaco di Solbiate Arno Oreste Battiston che dice:"Saranno raggiunti da una sanzione amministrativa". Le immagini registrate sono state visionate e dunque gli incivili "all’opera" sono stati tutti identificati. A Solbiate Arno gli occhi elettronici hanno ripreso chi stava abbandonando in modo abusivo i sacchi con i rifiuti domestici in ... (Ilgiorno.it)

Troppi rifiuti inappropriati nei cassonetti della differenziata a Rubiana - ai cittadini toccherà pagare di più - È quanto accade a Rubiana, dove l'amministrazione comunale ha pubblicato un post su Facebook in cui informa la cittadinanza di avere ricevuto. I cittadini sbagliano (o per meglio dire, se ne infischiano) a fare la raccolta differenziata e il Comune perde il contributo destinato agli enti virtuosi. (Torinotoday.it)

