Quotidiano.net - Problemi sala radar Nord Ovest, disagi negli aeroporti

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dalle 17:30 si sono registrati grossidi Lombardia, Piemonte e Liguria a causa di un problema al sistema operativo della gestione dei dati delladel, una delle quattro saledi Enav in Italia. Il problema fanno sapere dall'Ente nazionale Assistenza Volo è stato risolto in una mezz'ora. Nel frattempo la maggior parte dei voli in scali come Linate, Malpensa, Orio al Serio, Torino Caselle e Genova è rimasto a terra o non ha potuto atterrare. Quando si è creato il problema nel sistema operativo dellache si trova a Milano e gestisce il(le altre tre si trovano a Padova, Roma e Brindisi), si è passati sul sistema secondario che, per normativa europea non può garantire il 100% dell'operatività ma al 35%. Il sistema operativo principale è ripartito in mezz'ora, ma iai voli si sono riverberati più a lungo.