Paura in piazza Olivella, esplode una sigaretta elettronica: ferita una ragazza

Un forte scoppio, seguito da una nuvola di fumo, ha spaventato tutti in piazza Olivella. E' successo verso l'ora di pranzo, con la zona affollata di turisti. Alcuni hanno pensato a un petardo. Altri ancora a un colpo di pistola. Invece si trattava dell'esplosione di una sigaretta elettronica.

