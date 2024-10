Zonawrestling.net - NJPW: Gli Intergalattic Jet Setters difendono i titoli di coppia IWJP Jr in MLP

(Di domenica 20 ottobre 2024) KUSHIDA & Kevin Knight sono riusciti a difendere con successo i propri IWGP Jr Heavyweight Tag Team titles all’interno dello show di ritorno al wrestling per la federazione di Scott D’Amore, Maple Leaf Pro. Il duo è uscito vittorioso dalla sfida contro Aden Prince & El Reverso, Rogue Squadron (Rohit Raju & Sheldon Jean) e infine il team composto da Brent Banks & Johnny Swinger. It's #PerfectTiming as @Jet2Flyy & KUSHIDA pick up the win to retain the @global Jr. Tag Team Championships!#MLPWrestlingWatch Forged In Excellence NOW on @FiteTV: pic.twitter.com/GSAWyhEzwc— MAPLE LEAF PRO Wrestling (@MapleLeafPW) October 20, 2024 A proposito di Johnny Swinger, potete reperire la nostra intervista fatta attraverso il podcast Pro Wrestling Culture proprio all’ex WCW e TNA ttraverso il riquadro sottostante.