Milan, si rivede Ballo-Touré: titolare ed espulso in Serie C con il Milan Futuro. Il destino è segnato (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Milan Futuro di Daniele Bonera si prepara alla sfida delle ore 17.30 che vedrà impegnati i giovani rossoneri contro il Legnago Salus, ultimo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildi Daniele Bonera si prepara alla sfida delle ore 17.30 che vedrà impegnati i giovani rossoneri contro il Legnago Salus, ultimo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballo-Touré torna a giocare in Serie C : titolare col Milan Futuro 5 mesi dopo l’ultima partita - Fodé Ballo-Touré è tornato in campo col Milano Futuro in Serie C cinque mesi dopo l'ultima partita giocata la scorsa stagione quando era in prestito al Fulham. Era stato messo fuori dal progetto Fonseca insieme a Origi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Serie C – Milan Futuro-Legnago 1-0 : inizia la ripresa | LIVE NEWS - Il Milan Futuro ospita il Legnago. I rossoneri sono in cerca di riscatto in Serie C. Segui con noi il LIVE testuale della partita. (Pianetamilan.it)

Serie C – Milan Futuro-Legnago 1-0 : Bartesaghi la sblocca | LIVE NEWS - Il Milan Futuro ospita il Legnago. I rossoneri sono in cerca di riscatto in Serie C. Segui con noi il LIVE testuale della partita. (Pianetamilan.it)