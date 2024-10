Medioriente: Israele pubblica video di Sinwar e famiglia in tunnel la notte prima 7/10 (Di domenica 20 ottobre 2024) Le Forze di difesa (Idf) hanno pubblicato un filmato che mostra il leader di Hamas Yahya Sinwar la notte prima dell’attacco del 7 ottobre mentre fugge in un tunnel con la sua famiglia. Secondo l’Idf, il video è stato recuperato a Gaza diversi mesi fa. “Anche alla vigilia del brutale massacro, Sinwar era impegnato con la sua sopravvivenza e quella della sua famiglia”, ha detto il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, in conferenza stampa. “Qualche ora prima del massacro, Sinwar e la sua famiglia fuggirono da soli nel tunnel”, ha aggiunto Hagari, “si equipaggiarono di cibo, acqua, cuscini, una televisione e altre provviste per una lunga permanenza”. “Ore prima del massacro, Sinwar pensava solo a sé stesso e alla sua famiglia mentre inviava i terroristi per il brutale attacco”, ha concluso Hagari. Lapresse.it - Medioriente: Israele pubblica video di Sinwar e famiglia in tunnel la notte prima 7/10 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le Forze di difesa (Idf) hannoto un filmato che mostra il leader di Hamas Yahyaladell’attacco del 7 ottobre mentre fugge in uncon la sua. Secondo l’Idf, ilè stato recuperato a Gaza diversi mesi fa. “Anche alla vigilia del brutale massacro,era impegnato con la sua sopravvivenza e quella della sua”, ha detto il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, in conferenza stampa. “Qualche oradel massacro,e la suafuggirono da soli nel”, ha aggiunto Hagari, “si equipaggiarono di cibo, acqua, cuscini, una televisione e altre provviste per una lunga permanenza”. “Oredel massacro,pensava solo a sé stesso e alla suamentre inviava i terroristi per il brutale attacco”, ha concluso Hagari.

