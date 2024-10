Manolas debutto da centravanti con il Pannaxiakos | 5 gol segnati in mezz’ora

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) A 17 anni di distanza dall’ultima volta, Kostasè tornato a vestire la maglia del, il club calcistico dell’isola di Nasso, che vide l’ex difensore della Roma muovere i primi passi nel calcio tra il 2003 e il 2007. L’esperto centrale greco, con i colori della squadra della sua città natale, si è subito messo in evidenza segnando cinque gol in appena trentaquattro minuti nell’inedito ruolo di, come riportano i media locali. Dopo aver realizzato la quinta rete,è stato sostituito. La partita all’intervallo si è chiusa sul 9-1 in favore del, mentre il risultato finale è stato di 12-1. Un impatto devastante pernel dilettantismo greco: la partita era infatti valevole per la terza giornata del campionato locale delle Cicladi. Il difensore lasciò l’isola di Nasso nel 2007, per trasferirsi a Fyli dove firmò per il Thrasyvoulos.