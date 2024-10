Inter-news.it - L’Inter Miami vince la MLS grazie a Messi e si qualifica al Mondiale per Club

(Di domenica 20 ottobre 2024)la MLS Supporter’s Shield 2024. La squadra di David Beckham si conferma la migliore squadra nella stagione regolarealla vittoria per 6-2 contro il New England Revolution.soprattutto a una tripletta di Lionel. Dopo questo risultato, Infantino ha annunciato lazione alper. VITTORIA IN MLS –il campionato posizionandosi al primo posto in classifica MLS a quota 74 punti (record di sempre in MLS). Tutto frutto delle ventidue vittorie e otto pareggi, subendo solo quattro sconfitte. C’è chiaramente lo zampino di Lionel, che in questa stagione è stato assoluto protagonistaai 20 gol realizzati. Decisiva la tripletta del campione argentino nell’ultima partita. I campioni hanno concluso la stagione regolare della MLS sabato con una vittoria per 6-2 contro il New England Revolution.