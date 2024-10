Lecce-Fiorentina 0-3 LIVE: inizia il secondo tempo (Di domenica 20 ottobre 2024) Al Via del Mare il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Lecce-Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce-Fiorentina, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. PRIMO tempo inizia subito con una nota dolente la partita dei viola, che Calcionews24.com - Lecce-Fiorentina 0-3 LIVE: inizia il secondo tempo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Al Via del Mare il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025. PRIMOsubito con una nota dolente la partita dei viola, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lecce-Fiorentina LIVE 0-3 : si riparte - IL TABELLINO Lecce-Fiorentina 0-3 MARCATORI: 20` e 45` Cataldi (F), 34` Colpani (F) FORMAZIONI: Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschir... (Calciomercato.com)

DIRETTA Serie A - Venezia-Atalanta 0-1 e Lecce-Fiorentina 0-3 : si riparte LIVE - Per i giallorossi di Luca Gotti, di contro, si tratta dell’occasione di rialzare la testa dopo le sconfitte rimediate in trasferta con Milan e Udinese. Due sfide che mettono in palio punti importanti in chiave coppe europee e salvezza che saranno dirette rispettivamente da Zufferli di Udine e da Fourneau di Roma. (Calciomercato.it)

Lecce-Fiorentina LIVE 0-3 al 45' : doppietta di Cataldi e rosso per Gallo - salentini in 10 - IL TABELLINO Lecce-Fiorentina 0-3 MARCATORI: 20` e 45` Cataldi (F), 34` Colpani (F) FORMAZIONI: Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschir... (Calciomercato.com)