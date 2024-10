Calciomercato.it - Inter, Mkhitaryan allontana il ritiro: “Io non arretro”. Roma, Svilar e la risposta sul rinnovo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole Henrikhe Miledopo la vittoria dell’in casa dellaper 1-0finisce 0-1 all’Olimpico grazie al gol di Lautaro Martinez. I nerazzurri centrano tre punti fondamentali per la classifica su un campo complicato, i giallorossi escono con l’amaro in bocca per una partita sostanzialmente equilibrata. Henrikh(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita in conferenza stampa sonovenuti due protagonisti del match, che hanno risposto anche alle domande sul proprio futuro. Prima è toccato a Henrikh: “Sapevamo che era importante, ma ci aspettano partite ancora più dure e difficili. Per noi è un buon segnale, dopo la sosta volevamo far vedere che siamo pronti a continuare il nostro percorso. Non era facile, ma abbiamo lavorato alla grande dimostrando di meritare la vittoria”.