Panorama.it - In parete con Buzzati

(Di domenica 20 ottobre 2024) «Tra paesaggio ed editoria ho dato sfogo al forte attaccamento e al grande amore per la mia terra, l’Agordino, il mio paese, Falcade, e le mie montagne, ovvero le Dolomiti del Parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino». “Avevo un amico che stimavo quanto meritava e che amava la montagna in tutti i suoi aspetti, segreti e anche no, un pò meno capace di avanzare sulla roccia verso il cielo e, al contrario, bravo più di me nel raccontare le sue esperienze verticali. Era alto circa un metro e settantacinque e aveva una quindicina di anni più del suo amico, alto uno e novanta. E una sera dopo aver parlato e discusso al lungo di fascino delle pareti, di bravura, di scalatori, di coraggio e di qualche sfortuna, i due amici decisero di dedicare ad uno storico colosso roccioso ventiquattro ore della loro quotidianità”.