Il problema della violenza di genere in Turchia e le proteste che hanno smosso Erdogan (Di domenica 20 ottobre 2024) Negli ultimi giorni un grido di protesta ha travolto le piazze delle principali città turche e i social network del Paese con lo slogan "?stanbul sözle?mesi ya?at?r" (la Convenzione di Istanbul salva vite). I manifestanti sono quasi tutti giovani cittadini, principalmente donne, che vogliono esprimere la loro indignazione nei confronti di un governo ritenuto inefficace, se non del tutto indifferente, nel contrasto alla violenza di genere. Il grande successo della mobilitazione, che ha raggiunto tutti gli strati della società coinvolgendo politici e celebrità oltre che cittadini comuni, ha costretto il presidente Recep Tayyip Erdogan alla promessa di mettere mano al sistema giudiziario per inasprire le pene e renderle certe.

Violenza di genere. Un problema degli uomini - La violenza, conclude, "non è una patologia, è una scelta. Educazione nelle scuole, dunque, e anche per gli adulti, per i quali c’è "tanto da fare", per sconfiggere maschilismo e post patriarcato che fa dire "architetta è orribile". È il tema su cui invita alla riflessione e all’azione il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, portando ieri mattina al Senato l’esperienza delle ... (Ilrestodelcarlino.it)

Nordio : “Affievolito potere degli uomini. Violenza di genere? Un problema di accettazione” - L’accentuazione della violenza di genere è dovuta all’affievolirsi di “quel dominio degli uomini nei confronti delle donna che aveva mantenuto per migliaia di anni”. E questo, negli ultimi 50 anni, in caso di mancata accettazione “si è tradotta in forme di violenza di prevaricazione in tutti i sensi, qualche volta economica, qualche volta sessuale o […]. (Sbircialanotizia.it)

I Carc rivendicano la violenza in piazza : "Ogni corteo sia problema di ordine pubblico" - Dai centri sociali la rivendicazione delle violenze, dai Carc la conferma che tutto era premeditato e fa parte di un piano eversivo: "Ogni mobilitazione deve diventare un problema d’ordine pubblico". (Ilgiornale.it)