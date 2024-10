I Giovani di Confindustria in missione a Bucarest (Di domenica 20 ottobre 2024) Bucarest (ROMANIA) (ITALPRESS) – I principali componenti del Sistema Italia in Romania, Ambasciata d’Italia a Bucarest, ITA Bucarest e Confindustria Romania, hanno accolto a Bucarest, nelle rispettive Sedi Istituzionali, la Delegazione dei Giovani industriali di Confindustria. La Delegazione guidata dal Vice Presidente Alessandro Somaschini è giunta nella Capitale romena per partecipare all’Assemblea Annuale di Yes for Europe, l’associazione che riunisce gli imprenditori e le imprenditrici under 40 dei paesi europei e di quelli candidati all’ingresso in Unione Europea. Unlimitednews.it - I Giovani di Confindustria in missione a Bucarest Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(ROMANIA) (ITALPRESS) – I principali componenti del Sistema Italia in Romania, Ambasciata d’Italia a, ITARomania, hanno accolto a, nelle rispettive Sedi Istituzionali, la Delegazione deiindustriali di. La Delegazione guidata dal Vice Presidente Alessandro Somaschini è giunta nella Capitale romena per partecipare all’Assemblea Annuale di Yes for Europe, l’associazione che riunisce gli imprenditori e le imprenditrici under 40 dei paesi europei e di quelli candidati all’ingresso in Unione Europea.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Drone russo al confine con la Romania - la sfida (sempre meno velata) di Mosca alla Nato. E Bucarest si prepara a difendersi - Il servizio di frontiera ucraino registra gli ultimi attacchi russi sui confini della NATO. Secondo quanto riportato l'attacco di un drone russo ha colpito il valico di frontiera con la... (Ilmessaggero.it)

Sage Geosystems collabora con NREL ed ELCEN (Electrocentrale Bucuresti) in Romania per uno studio di fattibilità sulla decarbonizzazione del sistema di teleriscaldamento a Bucarest - com(253) 318-6852 The post Sage Geosystems collabora con NREL ed ELCEN (Electrocentrale Bucuresti) in Romania per uno studio di fattibilità sulla decarbonizzazione del sistema di teleriscaldamento a Bucarest appeared first on seriea24. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. (Seriea24.it)