Gubbio-Pontedera 0-1, decide Ianesi nel primo tempo (Di domenica 20 ottobre 2024) Gubbio, 20 ottobre 2024 – Con una rete di Ianesi nel cuore del primo tempo il Pontedera ha espugnato Gubbio (terza volta nella storia in undici trasferte) e si è portato a quota 10 punti in altrettante giornate. Per la prima volta in campionato la squadra ora allenata da Menichini, alla seconda gara, è riuscita a non subire gol, capitalizzando così al massimo il destro ravvicinato di Ianesi (al 4° centro) servito in area da Corona. Nella ripresa Tantalocchi, decisivo nella prima frazione su Rosaia (18'), non è stato mai impegnato. Domenica i granata ospitano l'Entella. (s.l.) Tabellino Gubbio 0-Pontedera 1 Gubbio (3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (25’ st D’Ursi), Pirrello; Corsinelli, Rosaia, Proietti (33’ st Fossati), Iaccarino (16’ st Maisto), David; Giovannini (16’ st Rovaglia), Tommasini (33’ st Faggi). A disp: Bolletta, D’Avino, Signorini, Zallu. All. Sport.quotidiano.net - Gubbio-Pontedera 0-1, decide Ianesi nel primo tempo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Con una rete dinel cuore delilha espugnato(terza volta nella storia in undici trasferte) e si è portato a quota 10 punti in altrettante giornate. Per la prima volta in campionato la squadra ora allenata da Menichini, alla seconda gara, è riuscita a non subire gol, capitalizzando così al massimo il destro ravvicinato di(al 4° centro) servito in area da Corona. Nella ripresa Tantalocchi, decisivo nella prima frazione su Rosaia (18'), non è stato mai impegnato. Domenica i granata ospitano l'Entella. (s.l.) Tabellino0-(3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (25’ st D’Ursi), Pirrello; Corsinelli, Rosaia, Proietti (33’ st Fossati), Iaccarino (16’ st Maisto), David; Giovannini (16’ st Rovaglia), Tommasini (33’ st Faggi). A disp: Bolletta, D’Avino, Signorini, Zallu. All.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Gubbio cede nello scontro casalingo con il Pontedera : 0-1 - Taurino A disp. Il Gubbio cede infatti nello scontro casalingo con il Pontedera, dopo una partita cominciata bene ma, alla prima difficoltà, improvvisamente complicata da errori evitabili. I due, infatti, combinano sia al 7° che al 17°, sempre con cross del primo e incornata del secondo: prima da sinistra con Pretato che devia in corner, poi da destra con Tantalocchi che si supera e dice di no. (Sport.quotidiano.net)

Gubbio - Pontedera 0 a 1 | Granata cinici - basta un gol di Ianesi per portare a casa la vittoria - Gli umbri controllano il gioco per lunghi tratti ma non riescono mai a sfondare l'ottima difesa degli ospiti. Torna a vincere il Pontedera dopo più di un mese, è 1 a 0 a Gubbio, decisivo Ianesi nell'unica vera occasione dei granata. . . Partono meglio i padroni di casa che controllano il gioco, il. (Pisatoday.it)

Gubbio-Pontedera oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - RISULTATI E CLASSIFICA The post Gubbio-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 appeared first on SportFace. it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Sportface. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256. (Sportface.it)