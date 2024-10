Thesocialpost.it - Gp, Ferrari da urlo! Leclerc trionfa, Sainz è secondo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Prestazione gigantesca delle due Rosse di Maranello che sui 56 giri sul Circuito delle Americhe (Texas) hanno conquistato le prime due posizioni. Charles, partito quarto in griglia, e Carloshanno realizzato una incredibile doppietta che mancava ai tifosi dal 24 marzo scorso con il Gp d’Australia. I due hanno fatto corsa a sè approfittando quasi cinicamente della confusione creatasi tra i due contendenti per il titolo Lando Norris e Max Verstappen. L'articolo Gp,daproviene da The Social Post.