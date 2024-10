Fasano, altro pareggio: finisce 1-1 il derby col Martina (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Fasano manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Allo stadio Curlo i biancazzurri hanno colto il quarto pareggio stagionale nel sentito derby contro il Martina, terminato 1-1.A portare in vantaggio i padroni di casa è stato Corvino, giunto alla quarta rete stagionale Brindisireport.it - Fasano, altro pareggio: finisce 1-1 il derby col Martina Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilmanca ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Allo stadio Curlo i biancazzurri hanno colto il quartostagionale nel sentitocontro il, terminato 1-1.A portare in vantaggio i padroni di casa è stato Corvino, giunto alla quarta rete stagionale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

di Fasano-Martina: Iannini si aggrappa a Corvino, Pizzulli non cambia l’attacco - È il giorno tanto atteso per Fasano e Martina che nel pomeriggio, a partire dalle 16, si sfideranno al "Curlo" in un derby davvero sentito da entrambe le parti. Senso di ... (tuttocalciopuglia.com)

Il Fasano cerca la svolta nel derby contro il Martina - FASANO - Per molti è la partita dell'anno, per altri una ghiotta occasione per trovare i primi tre punti della stagione. Il contesto in cui si inserisce Fasano-Martina non è di certo dei migliori per ... (osservatoriooggi.it)

e’ tempo di derby, l’US Città di Fasano attende il Martina al Curlo - È un US Città di Fasano alla ricerca del riscatto quello che si appresta ad ospitare al Vito Curlo il Martina nel match in programma alle ore 16 di domenica, ... (brundisium.net)