F1, pagelle qualifiche GP Stati Uniti Austin: Norris davanti a tutti, seconda fila Ferrari (Di domenica 20 ottobre 2024) Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. La pole position va nelle mani di Lando Norris, seguito da Max Verstappen. La seconda fila è tutta Ferrari, con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc. Questi i voti dei protagonisti della sessione: Norris: 10 Lando Norris risponde alla criticata prestazione della sprint, conquistando la pole position. Il giro del numero 4, che sfiora i track limits nel tentativo di sfruttare il massimo potenziale della monoposto, si dimostra vincente e porta l'inglese alla conquista di un nuovo ruotino. Si tratta della terza pole position consecutiva per lui. VERSTAPPEN: 9.5 Buona qualifica di Max Verstappen, che sfiora la pole position. L'olandese pare migliorarsi nel corso dell'ultimo tentativo, che però viene fermato dalla bandiera gialla per l'incidente di George Russell.

