Douglas Luiz rifila un colpo a Patric: l'episodio, la non decisione di Sacchi e Di Paolo e cosa può succedere verso Inter-Juventus (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuova partita e nuovo caso Douglas Luiz. Dopo aver concesso suo malgrado due rigori a Lipsia e Cagliari, il brasiliano ha commesso un`altra Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuova partita e nuovo caso. Dopo aver concesso suo malgrado due rigori a Lipsia e Cagliari, il brasiliano ha commesso un`altra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furto di lusso a Torino : svaligiata la villa del calciatore Douglas Luiz della Juventus - Facebook WhatsApp Twitter Un furto di alto profilo ha scosso la prima collina di Torino, colpendo la villa del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz. La rapidità con cui la polizia ha risposto all’emergenza è fondamentale per garantire non solo la sicurezza di Luiz e della sua compagna, Alisha Lehmann, ma anche per tranquillizzare i residenti della zona, temendo che questo possa ... (Gaeta.it)

Douglas Luiz e Alisha Lehmann - vittime di una rapina milionaria in Italia - El atraco tuvo lugar durante la tarde-noche de este sábado, tal y como reconstruyen los medios italianos. . [–> La residencia de ambos, que llegaron a la vez este verano a la ‘Vecchia Signora’, se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de Turín, en la que habitan muchos jugadores del club. (Justcalcio.com)

Douglas Luiz - vittoria amara per il brasiliano : svaligiata la sua villa a Torino : ecco il bottino - Vittoria amara per Douglas Luiz dopo Juve-Lazio: la casa del centrocampista della Juve e della compagna Lehmann svaligiata Come spiega la Gazzetta dello Sport, è stata una lunga notte per Douglas Luiz, vittima di un furto nella sua villa in collina che condivide con la compagna Alisha Lehmann. La scoperta dopo Juve–Lazio, quando il brasiliano aveva fatto ritorno nella propria […]. (Calcionews24.com)