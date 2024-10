Di Biagio: "Zeman per me è un secondo padre, andrò a trovarlo. Pescara merita la B, Baldini gran colpo" (Di domenica 20 ottobre 2024) Romano di nascita, pescarese d'adozione. Gigi Di Biagio ribadisce il suo attaccamento viscerale alla città abruzzese. Qui conosce tutti “ho mille amici, dai ristoratori agli sportivi ai giocatori di padel”, scherza l'ex Roma e Inter, che a Pescara ha un circolo di padel. L'ex calciatore di Roma Ilpescara.it - Di Biagio: "Zeman per me è un secondo padre, andrò a trovarlo. Pescara merita la B, Baldini gran colpo" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Romano di nascita, pescarese d'adozione. Gigi Diribadisce il suo attaccamento viscerale alla città abruzzese. Qui conosce tutti “ho mille amici, dai ristoratori agli sportivi ai giocatori di padel”, scherza l'ex Roma e Inter, che aha un circolo di padel. L'ex calciatore di Roma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zdenek Zeman ricoverato a Pescara per una lieve ischemia. Non è in pericolo di vita - Nuovo ricovero in ospedale per Zdenek Zeman. L'ex-allenatore boemo dovrà sottoporsi ad una serie di controlli nella clinica "Pierangeli" di Pescara dopo una leggera ischemia. Non è in pericolo di vita ... (tg.la7.it)

Di Biagio: “Giusto essere esigenti con Pellegrini, ma tanti sono prevenuti” - L'ex centrocampista di Roma e Inter, attuale C.T. dell'Under 21 dell'Arabia Saudita sul capitano giallorosso: "Ha numeri straordinari, lui e Cristante me li porterei sempre dietro. Saud? Buon doti, ci ... (forzaroma.info)

Sindaco di Corsano Biagio Raona muore d'infarto dopo essere stato al pronto soccorso, aperta indagine - Il sindaco di Corsano (Lecce) Biagio Raona, è morto d'infarto nella notte. La sera precedente si era fatto visitare dal pronto soccorso ed era stato dimesso ... (notizie.virgilio.it)