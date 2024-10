Daredevil: Born Again ha una data ufficiale per la premiere su Disney+; confermata la classificazione TV-MA (Di domenica 20 ottobre 2024) Daredevil: Born Again ha una data ufficiale per la premiere su Disney+; confermata la classificazione TV-MA I Marvel Studios hanno tenuto un panel al New York Comic-Con per Daredevil: Born Again, e anche se il trailer proiettato non è stato rilasciato ufficialmente (era comunque lo stesso del teaser del D23), dopo il look al costume che vi abbiamo segnalato qui, abbiamo finalmente ottenuto una data ufficiale per la première della tanto attesa serie Disney+. L’uomo senza paura tornerà sui nostri schermi per una serie di 9 episodi, ora confermata, il 4 marzo 2025. “Quando abbiamo finalmente capito come fare questa serie, è stato così eccitante, e giocare davvero nel modo in cui Charlie Cox e io abbiamo sempre voluto continuare. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha unaper lasulaTV-MA I Marvel Studios hanno tenuto un panel al New York Comic-Con per, e anche se il trailer proiettato non è stato rilasciato ufficialmente (era comunque lo stesso del teaser del D23), dopo il look al costume che vi abbiamo segnalato qui, abbiamo finalmente ottenuto unaper la première della tanto attesa serie. L’uomo senza paura tornerà sui nostri schermi per una serie di 9 episodi, ora, il 4 marzo 2025. “Quando abbiamo finalmente capito come fare questa serie, è stato così eccitante, e giocare davvero nel modo in cui Charlie Cox e io abbiamo sempre voluto continuare.

Daredevil : Born Again - il trailer LEAKED dal New York Comic Con - Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via. (Cinefilos.it)

NYCC24 : trapelato in rete il trailer di Daredevil Born Again - Ricordiamo, inoltre, che lo studios di recente ha scelto di revisionare l’intero progetto a causa della direzione artistica presa in precedenza dagli head writers Matt Corman e Chris Ord chiamando Dario Scardapane (The Punisher) nel ruolo di showrunner (qui gli ultimi aggiornamenti). Ospiti dell’attività promozionale i due protagonisti della serie tv Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, i ... (Universalmovies.it)

Daredevil : Born Again - il costume nel dettaglio dal NYCC - È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via. In particolare in questo articolo vi segnaliamo uno sguardo da vicino al nuovo costume che Charlie Cox indosserò nell’attesissima serie Daredevil: Born Again. (Cinefilos.it)