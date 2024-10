Catania, Toscano: "A Foggia serve il giusto approccio mentale, siamo in crescita" (Di domenica 20 ottobre 2024) Una sfida intensa attende il Catania. L'allenatore della compagine etnea, Mimmo Toscano, ha parlato prima del match dei rossazzurri contro il Foggia valido per la decima giornata del Girone C di Serie C. La gara si disputerà allo stadio "Pino Zaccheria" ed è in programma alle 15:00 di oggi Cataniatoday.it - Catania, Toscano: "A Foggia serve il giusto approccio mentale, siamo in crescita" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una sfida intensa attende il. L'allenatore della compagine etnea, Mimmo, ha parlato prima del match dei rossazzurri contro ilvalido per la decima giornata del Girone C di Serie C. La gara si disputerà allo stadio "Pino Zaccheria" ed è in programma alle 15:00 di oggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Foggia-Catania - i convocati di Toscano per la sfida ai satanelli - In vista della gara con il Team Altamura, in programma domani alle 15.00 allo stadio “Zaccheria” e valevole per la decima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, mister Toscano ha convocato ventuno calciatori. Tra gli indisponibili Celli, alle prese con un affaticamento... (Cataniatoday.it)

Catania-Altamura (sabato 12 ottobre 2024 ore 17 : 30) : formazioni - quote - pronostici - convocati. Toscano con 5 assenti - Sta lentamente venendo fuori il Catania di Toscano, che reduce da due vittorie consecutive prova a trovare i 3 punti in casa contro il neopromosso Altamura.  I rossazzurri partiti tra tante difficoltà hanno trovato nel tecnico ex Cesena l’uomo in più per risalire la china e recuperare terreno sul Benevento capolista. (Infobetting.com)

Catania - Toscano : "Il punto in meno non ci influenza - siamo concentrati" - Alla vigilia della partita Catania-Altamura, in programma sabato alle 17:30 valida per la nona giornata del girone C del campionato Serie C è intervenuto in conferenza stampa allo stadio Angelo Massimino l'allenatore rossazzurro Mimmo Toscano. La penalità . “Il punto in meno non ci influenza... (Cataniatoday.it)