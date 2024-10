Ballando con le stelle, I cugini di campagna eliminati: classifica quarta puntata (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sonia Bruganelli e I cugini di campagna allo spareggio per evitare l'eliminazione nella quarta puntata di Ballando con L'articolo Ballando con le stelle, I cugini di campagna eliminati: classifica quarta puntata proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ballando con le stelle, I cugini di campagna eliminati: classifica quarta puntata Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sonia Bruganelli e Idiallo spareggio per evitare l'eliminazione nelladicon L'articolocon le, Idiproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle - I cugini di campagna eliminati : classifica quarta puntata - I Cugini di campagna, con la […] The post Ballando con le stelle, I cugini di campagna eliminati: classifica quarta puntata appeared first on L'Identità. Sonia Bruganelli, che balla con Carlo Aloia, ottiene il 57% dei voti e si salva. . (Adnkronos) – Sonia Bruganelli e I Cugini di campagna allo spareggio per evitare l'eliminazione nella quarta puntata di Ballando con le stelle. (Lidentita.it)

Ballando con le stelle - I cugini di campagna eliminati : classifica quarta puntata - I Cugini di campagna, con la ‘maestra’ Rebecca Gabrielli, si fermano al 43%. . Il televoto decide chi, rimanendo in gara, potrà partecipare alla quinta puntata. Nina Zilli 68 punti (43 + 25 di tesoretto) Anna Lou Castoldi 48 punti Bianca Guaccero e Federica Nargi 47 punti Alan Friedman 44 punti (19 + 25 di tesoretto) Luca Barbareschi 40 punti Federica Pellegrini e Massimiliano Ossini 39 ... (Dailyshowmagazine.com)

Ballando con le stelle - I cugini di campagna eliminati : classifica quarta puntata - Il televoto decide chi, rimanendo in gara, potrà partecipare alla quinta puntata. Sonia Bruganelli salva dopo lo spareggio Sonia Bruganelli e I Cugini di campagna allo spareggio per evitare l'eliminazione nella quarta puntata di Ballando con le stelle. Sonia Bruganelli, che balla con Carlo Aloia, ottiene il 57% dei voti e si salva. (Sbircialanotizia.it)