Arriva la prima scelta Uomini e Donne sorpresa dopo meno di due mesi | il pubblico è sicuro

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ildi, presto arriverà ladel programma. La nuova edizione del programma sta regalando emozioni. Grande protagonista è Mario Cusitore. Come riporta il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, durante l’ultima registrazione Mario ha parlato degli incontri intimi che ha avuto sia con Morena che con Margherita. >> “Adesso vai, divertiti”. Il volto diincastrato e poi sbattuto fuori da Maria De Filippi Il cavaliere ha anche fatto riferimento a quanto sarebbe durato il suo ultimo rapporto con Morena (fino alle 8 del mattino).aver rivelato a tutta Italia di essere andato a letto con entrambe le dame, ha ammesso di non aver avuto trasporto mentale con nessuna delle due., Martina ha un debole per Ciro? Immancabili sono state le critiche piovute.