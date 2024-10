Aprilia / Identificato e arrestato un 23enne autore del furto in un negozio (Di domenica 20 ottobre 2024) Aprilia – Nella giornata di ieri, i carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile di Aprilia (LT), intervenivano presso un esercizio commerciale di Aprilia (LT) a seguito di segnalazione per furto in atto. Sul posto, i militari operanti rinvenivano nei pressi dell’attività commerciale un’autovettura quale oggetto di furto lo scorso 18 ottobre presso il Commissariato di L'articolo Aprilia / Identificato e arrestato un 23enne autore del furto in un negozio Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Aprilia / Identificato e arrestato un 23enne autore del furto in un negozio Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di domenica 20 ottobre 2024)– Nella giornata di ieri, i carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile di(LT), intervenivano presso un esercizio commerciale di(LT) a seguito di segnalazione perin atto. Sul posto, i militari operanti rinvenivano nei pressi dell’attività commerciale un’autovettura quale oggetto dilo scorso 18 ottobre presso il Commissariato di L'articoloundelin unTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aprilia / Mette a segno un furto in un negozio - sorpreso e denunciato a piede libero - APRILIA – I Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), nella serata dello scorso 16 ottobre, hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto, un uomo di 32 anni residente a Genzano di Roma (RM) il quale è stato sorpreso da personale addetto alla vigilanza di un esercizio commerciale di Aprilia (LT) con della merce […] L'articolo Aprilia / Mette a segno un furto in un negozio, sorpreso e ... (Temporeale.info)

Aprilia / Responsabile del tentato furto ai danni di un distributore carburanti - 28enne denunciato - L’uomo come meglio evidenziato dal […] L'articolo Aprilia / Responsabile del tentato furto ai danni di un distributore carburanti, 28enne denunciato sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . APRILIA – Ieri 9 settembre ad Aprilia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà per “tentato furto”, un 28enne residente a Nettuno (RM), precedentemente ... (Temporeale.info)

Aprilia / Tre persone denunciate per furto aggravato dentro una palestra - O. R. del Reparto Territoriale di Aprilia sono intervenuti presso una palestra del luogo dove era stata segnalata la presenza di alcuni sconosciuti che si erano introdotti all’interno della struttura. . I militari intervenuti hanno sorpreso tre persone intenti a forzare […] L'articolo Aprilia / Tre persone denunciate per furto aggravato dentro una palestra sembra essere il primo su Temporeale ... (Temporeale.info)