Anna Lou Castoldi: “I genitori dovrebbero essere i primi fan dei figli. I gesti ribelli? In realtà sono richieste d’aiuto” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – La figlia di Asia Argento e Morgan incanta il salotto di Francesca Fialdini con la sua dolcezza. “Allo specchio mi sono sempre vista come un mostro, oggi per il coraggio e l’impegno che sto dimostrando, mi darei un bell’otto!” dice la ragazza, parlando della sua dismorfofobia: “sono timida, ma è molto bello rivedermi: sono fiera di ciò che sto facendo e del mio corpo”. Racconta, poi, della sua decisione di partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ e del successo insperato. “Ho cercato di farmi meno aspettative possibili, pensavo che ci sarebbero stati dei pregiudizi e invece ho ricevuto tanto calore”. Milly Carlucci ha colto degli aspetti del mio carattere che io non sapevo neanche di avere”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laa di Asia Argento e Morgan incanta il salotto di Francesca Fialdini con la sua dolcezza. “Allo specchio misempre vista come un mostro, oggi per il coraggio e l’impegno che sto dimostrando, mi darei un bell’otto!” dice la ragazza, parlando della sua dismorfofobia: “timida, ma è molto bello rivedermi:fiera di ciò che sto facendo e del mio corpo”. Racconta, poi, della sua decisione di partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ e del successo insperato. “Ho cercato di farmi meno aspettative possibili, pensavo che ci sarebbero stati dei pregiudizi e invece ho ricevuto tanto calore”. Milly Carlucci ha colto degli aspetti del mio carattere che io non sapevo neanche di avere”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anna Lou Castoldi : “I genitori dovrebbero essere i primi fan dei figli. I gesti ribelli? In realtà sono richieste d’aiuto” - . La figlia di Asia Argento e Morgan a 'Da Noi. a Ruota Libera' parla della dismorfofobia: "Allo specchio mi sono sempre vista come un mostro, oggi per il coraggio e l’impegno che sto dimostrando, mi darei un bell’otto!" La figlia di Asia Argento e Morgan incanta il salotto di Francesca Fialdini con la sua […]. (Sbircialanotizia.it)

Manna : «Neres e Gilmour giocano meno? Sono avvantaggiato dall’avere un allenatore che tiene tutti sul pezzo» - Questo è se vogliamo riportare il Napoli a dare fastidio alle solite note, è l’impegno che ho preso col presidente e la città». Abbiamo appena iniziato la ricostruzione, c’è bisogno di sana competizione, tutti sanno che c’è qualcuno dietro che spinge e se ho un po’ di mal di pancia c’è qualcuno dietro pronto a prendere il posto. (Ilnapolista.it)

MotoGP - Fabio Di Giannantonio : “Sono contentissimo - avevo un gran passo nonostante il dolore alla spalla” - “Sono contentissimo, abbiamo fatto un lavorone secondo me. È un buon momento per noi, dopo l’infortunio siamo tornati a quel livello di competitività che avevamo prima, quindi tutto positivo“, prosegue il ducatista italiano. Da lì però avevo davvero un gran passo. Partivamo indietro, la partenza è stata buona ma non mi si è sganciato l’abbassatore davanti in curva 1, quindi ho rischiato ... (Oasport.it)