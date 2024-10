Zonawrestling.net - WWE: Nel prossimo SmackDown sarà MCMG vs DIY per decretare i #1 contender ai titoli di coppia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la vittoria della scorsa notte è ufficiale, i Motor City Machine Guns composti da Chris Sabin & Alex Shelley, affronteranno per la prima volta in assoluto i DIY (Jonny Gargano & Tommaso Ciampa). Il team vincenteufficialmente #1e pronto a sfidare i campioni in carica della Bloodline.vs DIY official for NEXT WEEK!!SO UNREAL!!! #pic.twitter.com/Z8kyultNmX— ?????? (@WrestlingCovers) October 19, 2024