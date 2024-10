Lortica.it - Violento scontro tra un’auto e un camion della nettezza urbana sulla SR 71: grave un ferito, interviene Pegaso

(Di sabato 19 ottobre 2024) Unincidente si è verificato questa mattina intorno alle 7:30 lungo la strada regionale 71 in Valdichiana, nel comune di Cortona, all’altezza di Mezzavia., una Volkswagen Golf bianca, e uncinosi sono scontrati frontalmente. Nell’impatto una persona è rimastamente ferita ed è stata soccorsa in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitariAsl Toscana Sud Est, i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, che hanno estratto ildalle lamiere, e i carabinieri per i rilievi necessari. La viabilità è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso. L’elicotteroha trasportato ilin un centro specializzato per le cure necessarie. https://www.lortica.it/wp-content/uploads/2024/10/Incidente-Sr71-19-10-2024.