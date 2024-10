Vasseur duro contro Red Bull per il caso T-Ray: “Se è accaduto davvero sarebbe più che barare” (Di sabato 19 ottobre 2024) Vasseur non fa sconti a nessuno e chiede sanzioni pesanti per il caso che ha travolto la Red Bull: "Tutte le scuderie operano sempre al limite del regolamento. Se qualcuno modifica la vettura tra qualifiche e gara, non è legale" Fanpage.it - Vasseur duro contro Red Bull per il caso T-Ray: “Se è accaduto davvero sarebbe più che barare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024)non fa sconti a nessuno e chiede sanzioni pesanti per ilche ha travolto la Red: "Tutte le scuderie operano sempre al limite del regolamento. Se qualcuno modifica la vettura tra qualifiche e gara, non è legale"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La McLaren non crede alla Red Bull sul caso T-Tray : “Serve un’indagine approfondita” - Il caso T-Tray tiene banco a Austin, dove la McLaren non crede alla parole della Red Bull. Il CEO della McLaren Zak Brown attacca pesantemente la Red Bull e chiede un'indagine approfondita.Continua a leggere . (Fanpage.it)

F1 GP Stati Uniti 2024 : il nuovo caso Red Bull - orario e dove vedere gara - sprint e qualifiche in tv - Come ben precisato nel regolamento sportivo, i team non possono effettuare modifiche di assetto dopo le qualifiche del sabato, ad eccezione di alcuni piccoli accorgimenti. Il T-Tray, infatti, permette ai tecnici di abbassare l'altezza da terra dell'auto per la qualifica e risollevarla per la gara, così da poter evitare una eccessiva usura del pattino del fondo, che farebbe incappare in una ... (Sport.quotidiano.net)

Senigallia - la famiglia del 15enne suicida : “Altro caso di bullismo nella sua scuola” - In passato ci sarebbe stato un altro caso di bullismo nella scuola frequentata dal ragazzo di 15 anni che lunedì 14 ottobre si è tolto la vita a Senigallia con la pistola rubata al padre vigile urbano. Lo ha riferito l'avvocata della famiglia del minore, Pia Perricci.Continua a leggere . (Fanpage.it)