Uccise vigile del fuoco Condannato a 12 anni il buttafuori della disco

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sono da poco passate le 17, quando il gup di Rimini Vinicio Cantarini pronuncia la sentenza:a 12, con la formula del rito abbreviato, l’albanese Klajdi Mjeshtri, exdi Fano, accusato di avere ucciso a pugni il 34enne Giuseppe Tucci,deldi Foggia, padre di un ragazzino adolescente, dopo una lite avvenuta fuori dallateca Frontemare di Rimini l’11 giugno 2023. Riqualificata, come chiesto dalla difesa, l’accusa a suo carico: da omicidio volontario aggravato a omicidio preterinziale aggravato dalla minorata difesa. Applicata quindi la pena massima con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato (da 16 a 12). Fuori dall’aula, scoppia la contestazione dei familiari di Tucci: non era questa la sentenza che i parenti deldelsi attendevano.