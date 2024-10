Trasferimento non convalidato: motovedetta con i migranti ripartita dall'Albania verso Bari (Di sabato 19 ottobre 2024) La motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i dodici migranti del centro italiano di permanenza per il rimpatrio è ripartita dall’Albania ed è in viaggio per Bari. embedpost id="1941207" Ieri la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all’interno del centro. Arrivati a Bari - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro per richiedenti Feedpress.me - Trasferimento non convalidato: motovedetta con i migranti ripartita dall'Albania verso Bari Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladella Guardia Costiera con a bordo i dodicidel centro italiano di permanenza per il rimpatrio èed è in viaggio per. embedpost id="1941207" Ieri la sezione immigrazione del tribunale di Roma non hail loro trattenimento all’interno del centro. Arrivati a- a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro per richiedenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Motovedetta in arrivo dall'Albania nel Porto di Bari : a bordo dodici migranti - Una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i dodici migranti del centro italiano di permanenza per il rimpatrio è ripartita dall'Albania ed è in viaggio per Bari. La motovedetta, partita da Brindisi, era attraccata a Gjader: i migranti del centro italiano di permanenza per il rimpatrio... (Baritoday.it)

Centro migranti in Albania - tra i 16 sbarcati anche due minori : “Trasferiti su una motovedetta per tornare in Italia” – Video - Sono stati loro a riferire la loro minore età: i ragazzi, a quanto si apprende, verranno portati in Italia e saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe. “Due tra i migranti minorenni? È la conferma che le misure del governo sono assurde: l’identificazione dei naufraghi in mare è illegittima e viola norme internazionali e ... (Ilfattoquotidiano.it)