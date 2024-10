Torre del Greco, tenta di strangolare la moglie (Di sabato 19 ottobre 2024) Lei fugge sul balcone e chiede aiuto: 61enne arrestato dai Carabinieri che intervengono immediatamente 12 anni di vessazioni e oggi il marchio livido dell’ennesima aggressione. Sul collo e sul petto, segni indelebili di una dannazione senza fine. Lui 61 anni, lei uno in meno. Lui lascia parlare le mani, lei uno sparring partner contro cui sfogarsi. Una convivenza difficile la loro, fatta di silenzi e di un timido tentativo di mettere fine a quella violenza. Ci ha provato la donna nel 2023, ha denunciato il marito ma poi ha scelto di tornare sui suoi passi. Da allora le minacce e botte sono diventate ancora più frequenti. E ieri sera, l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco. La 60enne è affacciata al balcone della sua abitazione. Chiede aiuto, grida piangendo. Qualcuno compone il 112 e i militari arrivano in pochi istanti. Puntomagazine.it - Torre del Greco, tenta di strangolare la moglie Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lei fugge sul balcone e chiede aiuto: 61enne arrestato dai Carabinieri che intervengono immediatamente 12 anni di vessazioni e oggi il marchio livido dell’ennesima aggressione. Sul collo e sul petto, segni indelebili di una dannazione senza fine. Lui 61 anni, lei uno in meno. Lui lascia parlare le mani, lei uno sparring partner contro cui sfogarsi. Una convivenza difficile la loro, fatta di silenzi e di un timidotivo di mettere fine a quella violenza. Ci ha provato la donna nel 2023, ha denunciato il marito ma poi ha scelto di tornare sui suoi passi. Da allora le minacce e botte sono diventate ancora più frequenti. E ieri sera, l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile didel. La 60enne è affacciata al balcone della sua abitazione. Chiede aiuto, grida piangendo. Qualcuno compone il 112 e i militari arrivano in pochi istanti.

Torre del Greco - tenta di strangolare la moglie : lei scappa sul balcone

Tentato femminicidio a Torre del Greco, lei scappa sul balcone: arrestato il marito 12 anni di vessazioni e oggi il marchio livido dell'ennesima aggressione. Sul collo e […] L'articolo Torre del Greco, tenta di strangolare la moglie: lei scappa sul balcone

