Zonawrestling.net - TNA: Nic Nemeth difende il titolo massimo contro El Hijo del Vikingo in HOG

(Di sabato 19 ottobre 2024) In un vero e proprio first time ever, Nicfa nuovamente la storia. Il TNA World Champion ha sconfitto ElDelndo con successo il su TNA World Championship durante l’evento House of Glory della scorsa notte. Subito dopo il match i due i sono stretti la mano in segno di rispetto reciproco. First time matchup!!TNA World Champ @NicTdefeated ElDeltonight at @HOGwrestling. #HOGSalvation pic.twitter.com/xwhLTmmQzp— ?????? (@WrestlingCovers) October 19, 2024 La prossima difesa disarà la prossima settimana nel main event di Bound For GloryJoe Hendry, mentre Eldelpresenzierà nel medesimo evento per sfidare il campione X-Division, “Speedball” Mike Bailey.