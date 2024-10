Sondrio, sicurezza stradale in via don Bosco: "Serve di più" (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna d'attualità la questione della sicurezza stradale in via Don Bosco: i consiglieri di Sondrio Democratica, infatti, presenteranno un'interrogazione in occasione della seduta del consiglio comunale di venerdì prossimo in cui chiedono alla giunta del sindaco Marco Scaramellini se Sondriotoday.it - Sondrio, sicurezza stradale in via don Bosco: "Serve di più" Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna d'attualità la questione dellain via Don: i consiglieri diDemocratica, infatti, presenteranno un'interrogazione in occasione della seduta del consiglio comunale di venerdì prossimo in cui chiedono alla giunta del sindaco Marco Scaramellini se

Senso unico e rotonda - Sondrio mette in sicurezza via Zara - Un incrocio molto trafficato e pericoloso, una via insicura per pedoni e ciclisti, una zona da sistemare: tre problematiche che l'Amministrazione comunale di Sondrio risolverà con l'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione tra le vie Don Bosco, Zara e IV Novembre. Il progetto... (Sondriotoday.it)

Sondrio - la sicurezza divide il Consiglio : dopo l’allarme baby gang la destra chiede l’Esercito in città ma la sinistra rifiuta - Episodi che destano sgomento e preoccupazione nella cittadinanza. I nostri rappresentanti lavoreranno affinché la Giunta comunale, nell’ambito del recente accordo sulla sicurezza sottoscritto in Prefettura e al regolamento di Polizia Urbana, unisca agli undici punti previsti il “Daspo urbano”, così come hanno recentemente deliberato anche la giunta del Comune di Brescia e altri 70 capoluoghi. (Ilgiorno.it)