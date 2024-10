Slalom gigante maschile Soelden 2024 in tv: data, orario e diretta streaming sci alpino (Di sabato 19 ottobre 2024) Inizia il conto alla rovescia per lo Slalom gigante di Soelden, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. La gara sulle nevi austriache del Rettenbach apre ufficialmente la nuova stagione, dove sarà ancora una volta caccia allo svizzero Marco Odermatt, detentore della Sfera di Cristallo dal 2022. Grande attesa anche per rivedere in gara due grandi come Lucas Braathen, che torna dopo un anno con il cognome Pinheiro rappresentando non più la Norvegia ma il Brasile (paese natio della madre) e Marcel Hirscher, al rientro dopo cinque anni di stop sotto bandiera olandese (seguendo l’origine della mamma) e non più austriaca. Gli azzurri proveranno a centrare un piazzamento sul podio, obiettivo storicamente raggiunto solamente da Massimiliano Blardone e Manfred Moelgg, giunti secondi rispettivamente nel 2004 e nel 2012. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Inizia il conto alla rovescia per lodi, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. La gara sulle nevi austriache del Rettenbach apre ufficialmente la nuova stagione, dove sarà ancora una volta caccia allo svizzero Marco Odermatt, detentore della Sfera di Cristallo dal 2022. Grande attesa anche per rivedere in gara due grandi come Lucas Braathen, che torna dopo un anno con il cognome Pinheiro rappresentando non più la Norvegia ma il Brasile (paese natio della madre) e Marcel Hirscher, al rientro dopo cinque anni di stop sotto bandiera olandese (seguendo l’origine della mamma) e non più austriaca. Gli azzurri proveranno a centrare un piazzamento sul podio, obiettivo storicamente raggiunto solamente da Massimiliano Blardone e Manfred Moelgg, giunti secondi rispettivamente nel 2004 e nel 2012.

