Sechi | porte spalancate all' invasione

Carlo Collodi e Alessandro Manzoni democrazia. avevano capito tutto: l'Italia oscilla tra Pinocchio e l'Azzeccagarbugli. Il burattino mente e gli cresce il naso, l'uomo di legge confonde la legge. Così capita che il governo faccia le leggi e la magistratura le disfi, il Centrodestra vinca le elezioni e le toghe facciano saltare il programma votato dagli elettori. Sull'immigrazione e le norme per contrastare i trafficanti di esseri umani si gioca una partita fondamentale della legislatura, la storia dell'Albania è esemplare e va oltre il fatto specifico perché i giudici con un'interpretazione estrema, ideologicamente orientata, hanno di fatto spalancato le frontiere del Paese agli sbarchi incontrollati.

