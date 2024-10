Raoul Bova ospite a Ballando con le Stelle, quando in passato litigò con Selvaggia Lucarelli: “Minacce e insulti” (Di sabato 19 ottobre 2024) Raoul Bova questa sera tornerà a Ballando con le Stelle in qualità di ballerino per una notte a distanza di sei anni dalla prima volta quando scese sulla pista da ballo ottenendo un 8 da Selvaggia Lucarelli che su Twitter scrisse: “Balla meglio di come recita“. Fra i due c’erano vecchie ruggini, ma nonostante questo (e nonostante l’8 ricevuto, dato che la giuria generalmente dà tutti 10 ai ballerini per una notte), in studio Raoul e Selvaggia mantennero un atteggiamento di gelida indifferenza. Solo una volta finita la trasmissione la Lucarelli, in diretta su Instagram con Davide Maggio, rivelò alcuni retroscena successi prima della puntata. Raoul Bova, il racconto di Selvaggia Lucarelli “Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’erano Bova e Rocío. Biccy.it - Raoul Bova ospite a Ballando con le Stelle, quando in passato litigò con Selvaggia Lucarelli: “Minacce e insulti” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 19 ottobre 2024)questa sera tornerà acon lein qualità di ballerino per una notte a distanza di sei anni dalla prima voltascese sulla pista da ballo ottenendo un 8 dache su Twitter scrisse: “Balla meglio di come recita“. Fra i due c’erano vecchie ruggini, ma nonostante questo (e nonostante l’8 ricevuto, dato che la giuria generalmente dà tutti 10 ai ballerini per una notte), in studiomantennero un atteggiamento di gelida indifferenza. Solo una volta finita la trasmissione la, in diretta su Instagram con Davide Maggio, rivelò alcuni retroscena successi prima della puntata., il racconto di“Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’eranoe Rocío.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle 2024 : Raoul Bova ospite d'onore - quali coppie si esibiranno stasera su Rai 1 - Ballando con le stelle 2024 torna, stasera su Rai 1 alle 20:30, per un nuovo sabato sera all'insegna della danza. L'attore si cimenterà in un valzer sulle …. Ballando con le stelle: l'osite della quarta puntata È Raoul Bova l'ospite d'onore di sabato 19 ottobre. Dopo Fabio Caressa e Benedetta Parodi, il ballerino per una notte di sabato 19 ottobre sarà un amatissimo attore appena tornato ... (Movieplayer.it)

Ballando con le stelle - puntata di oggi : spareggio e chi è a rischio. Raoul Bova ballerino per una notte - Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa. Il quarto appuntamento si aprirà con uno spareggio. Le coppie in gara sono: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice; Federica Nargi-Luca Favilla; Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina; Luca Barbareschi-Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini-Angelo Madonia; Sonia Bruganelli-Carlo Aloia; Alan Friedman-Giada Lini; Nina ... (Dailyshowmagazine.com)

Ballando con le stelle - puntata di oggi : spareggio e chi è a rischio. Raoul Bova ballerino per una notte - Chi resterà in pista? Nuova puntata di Ballando con le stelle oggi, sabato 19 ottobre. Il quarto appuntamento si aprirà con uno spareggio. Il quarto appuntamento di questa stagione inizierà con la sfida tra Sonia Bruganelli in coppia con Carlo Aloia e Alan Friedman con Giada Lini. A sfidarsi, per restare in gara nel programma […]. (Sbircialanotizia.it)