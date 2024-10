Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP USA 2024: Verstappen vince davanti a Sainz, Leclerc sfiora il podio

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Stasera è andata in scena laRace del GP d’Italia, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito texano, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di mezzanotte e al Gran Premio di domani sulla distanza canonica. Maxha vinto laRace del GP degli USA: il tre volte Campione del Mondo è scattato dalla pole position al volante della Red Bull e ha dominato la prova, tornando così al successo dopo un lungo digiuno. Carlose Charleshanno battagliato a lungo tra loro: lo spagnolo l’ha spuntata sul monegasco nel derby tra le Ferrari e ha poi chiuso al secondo posto superando la McLaren di Lando Norris in avvio dell’ultimo giro, mentreha concluso in quarta posizione.