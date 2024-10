Agi.it - Ondata di maltempo da Nord a Sud. Bologna invasa dall'acqua, a Palermo allagato l'aeroporto

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Ancora piogge e temporali su gran parte del Paese dopo una giornata diche ha avuto un impatto pesantissimo su numerose regioni, in particolare Sicilia ed Emilia Romagna. La Protezione civile segnala allerta 'arancione' in Emilia-Romagna, Calabria, Veneto, Basilicata e Lombardia, e 'gialla' in 13 regioni. La struttura di bassa pressione posizionata sui mari italiani occidentali tende lentamente a muoversi verso la Tunisia, mantenendo condizioni di tempo perturbato su parte del sud, con precipitazioni diffuse e forti temporali specialmente sui settori ionici. L'avviso prevedee prime ore di domani, domenica 20 ottobre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici.