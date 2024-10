Gaeta.it - Omicidio a Napoli: un 43enne ucciso nel pomeriggio con colpi d’arma da fuoco

Un tragico episodio ha scosso la cittadina partenopea nel, quando un uomo di 43 anni è stato raggiunto dadae successivamente è deceduto all'interno del pronto soccorso di Villa Betania. Le forze dell'ordine sono attivamente impegnate nelle indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il luogo preciso dell', con il quartiere Ponticelli che emerge come possibile scenario dell'evento criminoso. Dettagli sull'I carabinieri del nucleo radiomobile sono stati allertati in seguito al ferimento dell'uomo e sono intervenuti rapidamente presso il pronto soccorso. Le prime fonti indicano che la vittima, trasportata in condizioni critiche, ha perso la vita pochi istanti dopo il ricovero.