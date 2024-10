Gaeta.it - Müller amplia la sua linea di yogurt con un nuovo gusto: Mousse al caffè e cookies al cioccolato

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La nota azienda, leader nel settore degli, ha recentemente annunciato un’importante novità nel suo catalogo di prodotti. Si tratta della nuova varianteMix Soffio, caratterizzata dalla combinazione dialal. Questo lancio si inserisce in un mercato sempre più competitivo, dove l’innovazione rimane un elemento chiave per attrarre i consumatori. La nuova proposta si distingue per la sua texture soffice e aerata, che promette di offrire un’esperienza dieccellente. La novità nella gammaMix Soffio La proposta disi inserisce perfettamente nella tradizione della marca, la quale si è sempre distinta per l’innovazione nei prodotti lattiero-caseari.