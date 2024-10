Motomondiale: Gp Australia. Bastianini "Condizioni pista difficili" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Felice per il podio, vedremo se riuscirò a migliorare ancora per la gara di domani" PHILLIP ISLAND (Australia) - "Non abbiamo trovato le migliori Condizioni della pista in questa Sprint, ma sono molto felice per questo podio. La moto andava meglio rispetto a ieri e me ne sono accorto sin dal giro d Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Australia. Bastianini "Condizioni pista difficili" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Felice per il podio, vedremo se riuscirò a migliorare ancora per la gara di domani" PHILLIP ISLAND () - "Non abbiamo trovato le miglioridellain questa Sprint, ma sono molto felice per questo podio. La moto andava meglio rispetto a ieri e me ne sono accorto sin dal giro d

MotoGP GP Australia 2024 - Marquez : “Condizioni adatte a me” - The post MotoGP GP Australia 2024, Marquez: “Condizioni adatte a me” appeared first on SportFace. Sarà cruciale fare la scelta giuta della gomma”, ha aggiunto. “Questo turno è stato impegnativo per tutti e questa pista è molto stressante. “Quelle di oggi sono condizioni in cui mi piace molto guidare e infatti sono riuscito ad essere molto veloce. (Sportface.it)

Moto Gp - Bagnaia : “In Australia vietato sbagliare. Condizioni meteo determinanti” - . In Australia sia Jorge che Pecco non hanno mai vinto, ma l’anno scorso lo spagnolo stava dominando il gran premio ed è stato fermato solo dal calo e dall’usura della gomma morbida posteriore. In casa Ducati c’è anche Enea Bastianini, che ormai sembra tagliato fuori dalla lotta mondiale ma vuole assolutamente chiudere terzo in classifica davanti a Marc Marquez. (Sport.quotidiano.net)