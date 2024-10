MotoGp, caduta per Bezzecchi durante la Sprint: “In ospedale, non ha lesioni” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente oggi durante la Sprint Race del MotoGp d'Australia, tra Bezzecchi e Vinales, entrambi finiti a terra. "Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marco Bezzecchi è vittima di una brutta caduta alla curva 1. Trasportato al centro medico del circuito per un primo check, che ha escluso lesioni, è L'articolo MotoGp, caduta per Bezzecchi durante la Sprint: “In ospedale, non ha lesioni” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente oggilaRace deld'Australia, trae Vinales, entrambi finiti a terra. "Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marcoè vittima di una bruttaalla curva 1. Trasportato al centro medico del circuito per un primo check, che ha escluso, è L'articoloperla: “In, non ha” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

