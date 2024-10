Formiche.net - Mosca sceglie di armare Teheran. Cosa significa per la regione (e per l’Occidente)

(Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo informazioni riportate dal giornale israeliano Maariv, per ora non verificabili indipendentemente, la Russia ha iniziato a consegnare all’Iran una serie di armamenti avanzati, tra cui jet da combattimento Sukhoi Su-35 e batterie per i sistemi di difesa aerea S-400. Queste consegne sono parte di un accordo siglato trae Tehran che potrebbe alteraretivamente i disequilibri militari nella. Le fonti israeliane hanno descritto queste forniture come un “cambiamento tettonico”, sottolineando l’importanza strategica di tali armamenti per la capacità difensiva iraniana. La dimensione tattica Per comprendere quanto starebbe accadendo se le informazioni fossero confermate, è utile una scheda sommaria dei due sistemi d’arma in questione.