Morte Sinwar, Khamenei: «Il suo martirio non fermerà Hamas» (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Ayatollah Ali Khamenei ha definito la Morte di Yahya Sinwar «un martirio» che non «fermerà Hamas, che è vivo e rimarrà tale». La guida suprema iraniana ha poi affermato che l’uccisione del leader del movimento islamista palestinese «è certamente dolorosa per il fronte della resistenza contro Israele, che non si fermerà certamente con la sua perdita». Lettera43.it - Morte Sinwar, Khamenei: «Il suo martirio non fermerà Hamas» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Ayatollah Aliha definito ladi Yahya«un» che non «, che è vivo e rimarrà tale». La guida suprema iraniana ha poi affermato che l’uccisione del leader del movimento islamista palestinese «è certamente dolorosa per il fronte della resistenza contro Israele, che non sicertamente con la sua perdita».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morte Sinwar - Guterres : ora subito tregua - Forti critiche erano state mosse ieri da Israele a Guterres per il suo mancato commento all'annuncio dell'uccisione del leader di Hamas. . 00 Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, attraverso il portavoce Farhan Haq ha rilasciato una dichiarazione a seguito della morte di Yahya Sinwar nella quale esprime l'auspicio che "questo porti a un immediato cessate il fuoco, al rilascio ... (Televideo.rai.it)

Gaza - Khamenei : “Morte Sinwar? Resistenza di Hamas non finirà” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45% Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri ... (Webmagazine24.it)

Gaza - Khamenei : “Morte Sinwar? Resistenza di Hamas non finirà” - "La sua perdita è certamente dolorosa per il fronte della resistenza" contro Israele, ha dichiarato, garantendo che "non finirà affatto con il martirio di Sinwar". Le […]. (Adnkronos) – Hamas è vivo nonostante la morte del suo leader Yahya Sinwar in un'operazione militare israeliana a Gaza. Ad assicurarlo è stato oggi l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana. (Periodicodaily.com)