Monte Sole un requiem per le vittime del nazifascismo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nell’80esimo anniversario dell’eccidio di, Comune e Teatro comunale di Bologna offrono alla cittadinanza un concerto commemorativo delle centinaia didello sterminio nazifascista nell’autunno del 1944 sull’Appennino bolognese. A risuonare in prima esecuzione assoluta venerdì alle 20.30 all’Auditorium Manzoni (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) sarà ilper voci soliste, coro e grande orchestra dal titolo ‘A loro, nel gelido crepuscolo dell’aurora’ (scritto per l’accaduto da Adriano Guarnieri, tra i massimi compositori contemporanei). Tonino Battista sale sul podio dell’orchestra e del coro, preparato da Gea Garatti Ansini; come solisti ci sono i soprani Livia Rado e Patricia Fodor, il contralto Aloisa Aisemberg e il tenore Marcello Nardis.