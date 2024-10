Milan-Udinese Runjaic | Gol annullato a Kabasele? Ho dubbi ma non sono un arbitro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Nonun, faccio l’allenatore, per cui non ha senso parlare degli episodi. È sua responsabilità decidere maoso sulla situazione di. Oramai è andata però e non ha senso parlarne”.le dichiarazioni a Dazn dell’allenatore dell’, Kostadopo la sconfitta per 1-0 contro ila San Siro, riferendosi al golnel recupero in sitazione di 10 contro 11. “Abbiamo concesso troppe transizioni al– ha analizzato il tecnico -. Non abbiamo giocato bene e non abbiamo trovato un buon timing nei passaggi e nei cross. Non mi piace il risultato perché oggi era possibile tornare a casa almeno con un pareggio, non abbiamo avuto tante occasioni”. Belle parole per Lucca, fresco di convocazione in nazionale e di esordio in azzurro: “Lorenzo è un giocatore che può aiutare tanto la squadra”.