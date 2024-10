Media, 'drone abbattuto questa mattina su San Pietroburgo' (Di sabato 19 ottobre 2024) questa mattina, un drone è stato abbattuto a San Pietroburgo dove i residenti locali hanno riferito di esplosioni. Lo scrive il portale di notizie russo Fontanka citando fonti dei servizi di emergenza. Secondo le informazioni fornite, l'Uav è stato abbattuto dalle forze di difesa aerea e non ci sono minacce per la popolazione. I residenti, citati da canali Telegram e Fontanka, hanno riferito di aver udito esplosioni questa mattina e di interruzioni di corrente nel quartiere Primorsky della città. Quotidiano.net - Media, 'drone abbattuto questa mattina su San Pietroburgo' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024), unè statoa Sandove i residenti locali hanno riferito di esplosioni. Lo scrive il portale di notizie russo Fontanka citando fonti dei servizi di emergenza. Secondo le informazioni fornite, l'Uav è statodalle forze di difesa aerea e non ci sono minacce per la popolazione. I residenti, citati da canali Telegram e Fontanka, hanno riferito di aver udito esplosionie di interruzioni di corrente nel quartiere Primorsky della città.

