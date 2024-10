Maltempo, la provincia in ginocchio: strade chiuse e incidenti (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua a piovere ininterrottamente nel Parmense. L'intensità delle piogge è aumentata, con il passare delle ore e sta colpendo tutta la provincia. Sono diverse le strade chiude nella Bassa a causa della forte pioggia. I tecnici della provincia sono a lavoro assieme ai volontari della Protezione Parmatoday.it - Maltempo, la provincia in ginocchio: strade chiuse e incidenti Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua a piovere ininterrottamente nel Parmense. L'intensità delle piogge è aumentata, con il passare delle ore e sta colpendo tutta la. Sono diverse lechiude nella Bassa a causa della forte pioggia. I tecnici dellasono a lavoro assieme ai volontari della Protezione

