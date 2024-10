LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: argento per Consonni nell’omnium, quinte le ragazze della madison (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 argento ConsonniIII! Arriva la terza medaglia per l’Italia a quest’edizione iridata! Il 30enne bergamasco si porta a casa una medaglia pesante, arrivata al termine di una gara ben condotta sin da questa mattina. Oro per il belga De Vylder, bronzo per Dorenbos che proprio all’ultimo sprint è riuscito a riportarsi sul podio. 21.43 ULTIMO GIRO! 21.41 Teutenberg e Koontz escono dal gruppo: quest’ultimi possono togliere punti preziosi a chi è ancora in lotta per le medaglie. 21.40 OTTIMO! Consonni si aggiudica il nono sprint e consolida la seconda posizione in classifica. 21.39 Prova ad attaccare in contropiede Nilsson-Julien, Consonni è in lizza per guadagnare qualche punto allo sprint. 21.38 De Vylder guadagna un giro e si porta in testa alla gara a quota 149. 21. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: argento per Consonni nell’omnium, quinte le ragazze della madison Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.43III! Arriva la terza medaglia per l’Italia a quest’edizione iridata! Il 30enne bergamasco si porta a casa una medaglia pesante, arrivata al termine di una gara ben condotta sin da questa mattina. Oro per il belga De Vylder, bronzo per Dorenbos che proprio all’ultimo sprint è riuscito a riportarsi sul podio. 21.43 ULTIMO GIRO! 21.41 Teutenberg e Koontz escono dal gruppo: quest’ultimi possono togliere punti preziosi a chi è ancora in lotta per le medaglie. 21.40 OTTIMO!si aggiudica il nono sprint e consolida la seconda posizione in classifica. 21.39 Prova ad attaccare in contropiede Nilsson-Julien,è in lizza per guadagnare qualche punto allo sprint. 21.38 De Vylder guadagna un giro e si porta in testa alla gara a quota 149. 21.

